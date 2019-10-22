Ученые предостерегают: 3D-печать могут использовать массовые убийцы

3D-печать позволит террористам покупать оружие открытыми маршрутами, обходя любую защиту и мониторинг.

3D-печать потенциально может помочь с распространением оружия массового уничтожения.

Подобные технологические новшества могут работать на пользу государств-агрессоров, которые пытаются купить химическое или ядерное оружие, говорится в докладе Института международных исследований Миддлбери (Коннектикут, США).

Читайте такжеЦукерберг рассказал о планах России по вмешательству в выборы в других странах

3D-печать позволит террористам покупать оружие открытыми маршрутами, обходя любую защиту и мониторинг.

Один из авторов доклада Роберт Шоу замечает, что прогресс таких технологий опережает способность правительств искать альтернативные способы предотвращать их использование, кроме как традиционного контроля.

Например, если страна-агрессор хочет изготовить запрещенное химическое оружие, то должна получить для этого соответствующее оборудование, покупка которого скорее всего является под круглосуточным наблюдением международного сообщества.

В то же время 3D-печать позволяет стране производить необходимое оборудование «на собственном дворе, минуя сторожевых псов».

Эксперты утверждают, что проблемы с контролем 3D-печати является неизбежным, поэтому правительствам стран нужно обеспечить соответствующую защиту, а также выявить угрозу до того, когда она превратится в проблему мирового уровня.

Как сообщал УНИАН, ученые Университета штата Колорадо в США просканируют всю Землю лазером для создания трехмерной карты всего мира до окончательного наступления климатического кризиса.