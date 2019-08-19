В Польше уже второй день спасают ученых, застрявших в крупнейшей пещере Татр (видео)
12:26, 19 августа 2019Наука и IT
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Ученые оказались в ловушке из-за затопленного дождями узкого прохода.
К спецоперации готовятся присоединиться эмчеэсники с вертолетами / Фото: RMF 24
В Польше несколько дней подряд спасатели проводят спецоперацию по освобождению двух спелеологов в Большой Снежной пещере в Татрах.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
На днях ученые отправились в экспедицию в ущелье, но из-за сезона дождей узкий выход из пещеры затопило.
Спасатели применяют пиротехнику, чтобы добраться до пострадавших с другой стороны. Эмчеэсники готовятся использовать вертолеты.
Большая Снежная пещера состоит из пяти пещер с постоянным микроклиматом более 3-4 градусов со 100% влажностью.
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