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В Польше уже второй день спасают ученых, застрявших в крупнейшей пещере Татр (видео)

12:26, 19 августа 2019
Наука и IT
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К спецоперации готовятся присоединиться эмчеэсники с вертолетами / Фото: RMF 24

Об этом говорится в сюжете 1+1.

На днях ученые отправились в экспедицию в ущелье, но из-за сезона дождей узкий выход из пещеры затопило.

Спасатели применяют пиротехнику, чтобы добраться до пострадавших с другой стороны. Эмчеэсники готовятся использовать вертолеты.

Большая Снежная пещера состоит из пяти пещер с постоянным микроклиматом более 3-4 градусов со 100% влажностью.

Как сообщал УНИАН, на курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области травмировались двое людей, которые занимались экстремальным видом спорта – роупджампингом.

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Теги: #Польша#спасатели#ученые