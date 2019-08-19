В Польше уже второй день спасают ученых, застрявших в крупнейшей пещере Татр (видео)

Ученые оказались в ловушке из-за затопленного дождями узкого прохода.

В Польше несколько дней подряд спасатели проводят спецоперацию по освобождению двух спелеологов в Большой Снежной пещере в Татрах.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

На днях ученые отправились в экспедицию в ущелье, но из-за сезона дождей узкий выход из пещеры затопило.

Спасатели применяют пиротехнику, чтобы добраться до пострадавших с другой стороны. Эмчеэсники готовятся использовать вертолеты.

Большая Снежная пещера состоит из пяти пещер с постоянным микроклиматом более 3-4 градусов со 100% влажностью.

Как сообщал УНИАН, на курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области травмировались двое людей, которые занимались экстремальным видом спорта – роупджампингом.