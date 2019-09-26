Ученые выяснили назначение загадочных мега-структур древних трипольцев

Трипольцы могли использовать огромные сооружения для ритуалов и общественных собраний.

Археологи установини назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья – культуры, процветавшей на территории современной Украины в V-III тысячелетиях до нашей эры.

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Как сообщает N+1, исследованием мега-структур занимались немецкие и украинские ученые во главе с Робертом Хоффманом (Robert Hofmann) из Кильского университета. Результаты их работы опубликованы в PLoS ONE.

Отмечается, что Трипольская культура существовала на территории современных Украины и Молдовы во второй половине V — второй половине III тысячелетия до нашей эры. Трипольцы строили крупные поселения, занимались сельским хозяйством, обрабатывали металлы и создавали металлические орудия труда.

В некоторых поселениях жилые дома строились по кругу, а между ними оставалось обширное пространство, которое, как считают археологи, служило для общественных нужд. В поселениях нашли и так называемые мега-структуры – крупные здания, которые отличались от жилых домов огромными размерами: до 70 метров в длину и до 24 метров в ширину.

Исследователи полагают, что трипольцы использовали мега-структуры в качестве общественных зданий. Но до сих пор непонятно, для чего именно строили эти здания.

Ученые занялись изучением «мега-структуры 3», которая была найдена в Майданецком поселении (одном из крупнейших поселений трипольцев). Они сравнили результаты археологических раскопок этой структуры и нескольких жилых домов.

Также они проанализировали 104 мега-структуры из 19 поселений в Триполье, в которых проводились археологические раскопки, и которые были картированы с помощью магнитометрии.

Площадь "мега-структуры 3" составляла 190 квадратных метров. Внутри него соорудили крупный очаг. Судя по найденным в здании артефактам, в разных его частях жители поселения обрабатывали зерно, готовили и ели свинину и говядину, ткали, затачивали и полировали каменные орудия, готовили пищу и что-то хранили.

Авторы предполагают, что жители поселения использовали мега-структуры для проведения ритуалов, в качестве хранилища, для общественных собраний (возможно для принятия каких-то важных решений) и совместных трапез.

Исследователи отмечают, что в последний период существования Майданецкого поселения, строить мега-структуры прекращают. Возможно, это было связано с отказом от принятия коллективных решений в поселении и возрастающей централизацией власти. Численность населения в деревне превышала десять тысяч человек, так что коллективное принятие решений становилось неэффективным.

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