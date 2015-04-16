Украинские IT-стартапы переориентировались на глобальные рынки из-за кризиса – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил управляющий партнер консалтинговой компании BVUGroup Денис Довгополый в ходе Украинского форума интернет-деятелей iForum-2015.

«Кризис заставил отрасль перепозиционироваться и искать выходы из этой ситуации. Основной тренд, который мы сейчас видим, - это то, что раньше из десяти стратапов девять ориентировались на локальный рынок, а один – на глобальный. Сейчас мы видим пропорцию примерно семь к трем в обратную сторону», - сказал Довгополый.

Читайте такжеУкраинский ІТ-рынок сидит "на чемоданах" По его словам, нестабильная ситуация в Украине вынуждает украинских IT-предпринимателей искать новые рынка сбыта своей продукции и услуг за рубежом.

«Это стимулирует наших предпринимателей идти в Европу… Международная активность резко выросла, и народ пошел туда, где есть спрос, понимая, что, потратив те же усилия на глобальный проект, он получает в десять и больше раз выше доходы», - отметил эксперт.

Довгополый также добавил, что, несмотря на военные действия на Донбассе, международные инвесторы не утратили интерес к украинским IT-стартапам.

«Что бы не говорили, есть очень большой интерес зарубежных инвесторов, несмотря на войну», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитической компании IDC, в 2014 году украинский рынок информационных технологий сократился в 2 раза – до 1,463 млрд долл. (с учетом рынка телефонов и смартфонов – на 43%, до 2,243 млрд долл.).