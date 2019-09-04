Ученые нашли следы самого древнего и массового вымирания на Земле 2 миллиарда лет назад

В истории Земли было пять самых крупных и 20 менее значительных вымираний.

Согласно новому исследованию ученых, кроме пяти катастрофических вымираний, в истории Земли было и шестое, которое произошло два миллиарда лет назад и было самым древним и массовым.

Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на данные нового исследования.

Ученые напоминают, что в истории Земли было пять самых крупных и 20 менее значительных вымираний, в результате которых наблюдалось сокращение числа видов на 20-50 процентов. Самое последнее крупное вымирание случилось 65 миллионов лет назад, в результате него исчезли динозавры.

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Новое исследование, которое основывается на анализе древних ископаемых пород, показывает, что самое массовое вымирание произошло среди одноклеточных организмов более двух миллиардов лет назад. Оно предполагает, что эта катастрофа была более массовой, чем другие известные вымирания.

Согласно новой работе ученых, массовое вымирание бактерий произошло вскоре после кислородной революции - 2,05 миллиарда лет назад. Такой вывод ученые сделали, измеряя содержание изотопов кислорода, серы и бария в минерале барите (сульфат бария). Обнаружилось, что в этот период содержание кислорода резко упало. Это значит, что бактерии перестали его вырабатывать. Потенциально производство кислорода упало минимум в пять и максимум в 200 раз.

Такой коллапс, по мнению авторов, вероятно, был вызван нехваткой важнейших питательных веществ, таких как фосфор, который является важным фактором в распространении и развитии цианобактерий.

Как сообщал УНИАН, самое массовое вымирание живых организмов на Земле произошло из-за извержения вулканов. К такому выводу пришли специалисты из университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.