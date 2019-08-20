Twitter запретил рекламу для государственных СМИ
Социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием «сохранить и защитить открытый и здоровый диалог» в сети.
«Эта политика (запрета рекламы — ред.) будет применена к новостным медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством», — говорится в опубликованном сообщении компании, пишет Громадське.
Список государственных медиа будут создаваться на основе исследований отдельных общественных организаций (например, «Репортеры без границ», или ЮНЕСКО) и мыслей «известных академических или общественных лидеров в этой области».
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и из каких стран уже попали в черный список сети, в компании не уточнили.
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В то же время, в другой своей публикации администрация Twitter объявила о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на «подрыв легитимности» протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая.
Twitter заблокирован на материковом Китае, но, как отмечает руководство соцсети, записи делались или через VPN, или с использованием специальных внутреннекитайских IP-адресов, которые позволяют заходить в соцсеть без ограничений.
По итогам расследования заблокированы 936 аккаунтов, вероятно связанных с кампанией по дискредитации протестного движения в Гонконге.
Напомним, издание Gizmodo и The Next Web разоблачиликрупнейшее государственное информационное агентство Китая «Xinhua» на покупке рекламы в Фейсбуке и Твиттере для пропаганды против участников акций протеста в Гонконге. Промо-посты направлены на иностранных читателей, чтобы изменить их мнение о ситуации в Особом административном районе, где уже 11 недель бушуют акции протеста против действий правительства.