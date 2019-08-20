Twitter запретил рекламу для государственных СМИ

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.

Социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, мотивируя свое решение желанием «сохранить и защитить открытый и здоровый диалог» в сети.

«Эта политика (запрета рекламы — ред.) будет применена к новостным медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством», — говорится в опубликованном сообщении компании, пишет Громадське.

Список государственных медиа будут создаваться на основе исследований отдельных общественных организаций (например, «Репортеры без границ», или ЮНЕСКО) и мыслей «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и из каких стран уже попали в черный список сети, в компании не уточнили.

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В то же время, в другой своей публикации администрация Twitter объявила о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на «подрыв легитимности» протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая.

Twitter заблокирован на материковом Китае, но, как отмечает руководство соцсети, записи делались или через VPN, или с использованием специальных внутреннекитайских IP-адресов, которые позволяют заходить в соцсеть без ограничений.

По итогам расследования заблокированы 936 аккаунтов, вероятно связанных с кампанией по дискредитации протестного движения в Гонконге.

Напомним, издание Gizmodo и The Next Web разоблачиликрупнейшее государственное информационное агентство Китая «Xinhua» на покупке рекламы в Фейсбуке и Твиттере для пропаганды против участников акций протеста в Гонконге. Промо-посты направлены на иностранных читателей, чтобы изменить их мнение о ситуации в Особом административном районе, где уже 11 недель бушуют акции протеста против действий правительства.