В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой (карта)
08:21, 17 июля 2019Наука и IT
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Больше всего пострадали жители США и Японии.
В работе Facebook и Instagram произошел сбой / фото Flickr
В работе социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру произошел масштабный сбой. Пик сбоя зафиксирован в ночь на среду, однако проблемы в работе сервисов наблюдаются до сих пор.
Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего пострадали жители США и Японии.
Страны Европы сбой затронул лишь частично, большего всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии.
Карта сбоев в Instagram / Downdetector
Пользователи Instagram сообщают, что в приложении перестали работать личные сообщения, а у некоторых и вовсе показывает просто черный экран.
В Facebook возникла проблема с просмотром ленты новостей. Также в хрониках пользователей не отображались последние посты.
Карта сбоев в Facebook / Downdetector
Как сообщал УНИАН, 11 июля произошел глобальный сбой в работе Twitter.
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