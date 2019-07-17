В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой (карта)

Больше всего пострадали жители США и Японии.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру произошел масштабный сбой. Пик сбоя зафиксирован в ночь на среду, однако проблемы в работе сервисов наблюдаются до сих пор.

Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего пострадали жители США и Японии.

Страны Европы сбой затронул лишь частично, большего всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии.

Пользователи Instagram сообщают, что в приложении перестали работать личные сообщения, а у некоторых и вовсе показывает просто черный экран.

В Facebook возникла проблема с просмотром ленты новостей. Также в хрониках пользователей не отображались последние посты.

Как сообщал УНИАН, 11 июля произошел глобальный сбой в работе Twitter.