Ученые обнаружили две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся

Не известно, какими будут последствия, но во всяком случае Земля их ощутит не скоро.

Две черные дыры, масса каждой из которых превышает массу Солнца в более чем 800 миллионов раз, могут или слиться, или замереть на коротком расстоянии друг от друга из-за странного феномена, названого астрономами «проблемой последнего парсека».

Об этом пишет Daily Star, проясняя, что указанный феномен заключается в том, что с сокращением расстояния между двумя массивными объектами реальное космическое пространство между ними сокращается тоже. Таким образом, их орбиты настолько замедляются, что время для преодоления последнего парсека (чуть больше трех световых лет) между ними превращается почти в вечность.

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Согласно другому сценарию, черные дыры столкнутся, причинив колоссальные гравитационные волны. Слияние двух таких объектов – это наиболее мощное событие во Вселенной, которая сопровождается выделением большей энергии, чем выделяет все остальные в нем.

«Большой позор для астрономии в том, что мы не знаем, состоится ли слияние этих двух черных дыр», - сказала профессор астрофизики Пристанские университета Дженни Грин.

«Для всех специалистов в области физики черных дыр это остается самой большой загадкой, которую нам всем предстоит еще решить», - добавила она.

Но не зависимо от того, произойдет столкновение или два супермасивних объекта просто приблизятся вплотную друг к другу, это все равно будет очень мощный феномен.

«Двойные системы из черных дыр производят крупнейшие гравитационные волны во Вселенной», - сказала ученый Центра вычислительной астрофизики Flatiron Institute Кьяра Мингарелли.

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Она пояснила, что гравитационные волны, созданные парами черных дыр, «в миллионы раз больше, чем те, которые зафиксировала обсерватория LIGO». Первые волны от столкновения, по мнению ученых, можно будет наблюдать в течение следующих пяти лет.

Сейчас черные дыры на пути к столкновению наблюдаются на расстоянии 430 парсек одна от одной. Но таким было расстояние между ними 2,5 миллиарда лет назад, учитывая расстояние от каждой из них до Земли. На то время наша планета была вдвое младше. С другой стороны, что бы не случилось с черными дырами, Земля ощутит последствия не ранее, чем через 2,5 миллиарда лет.