Ученые открыли ранее неизвестный карликовый вид человека (фото)

Новый вид, который проживал более 50 тысяч лет назад, ученые назвали Homo luzonensis.

Ученые на Филиппинах нашли останки ранее неизвестного вида человека, который проживал более 50 тысяч лет назад.

Новый вид ученые назвали Homo luzonensis, сообщает Science Alert.

Всё началось с древней кости стопы, найденной в 2007 году в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Самые старые известные останки Homo sapiens, найденные неподалеку на острове Палаван, были датированы 30-40 тысячами лет назад. Но эта загадочная ступня старше, датирована 67 тысячами лет назад.

"Это самый ранний гоминин, когда-либо найденный на Филиппинах", - сказал археолог Флоран Детро из Национального музея естественной истории Франции.

Международная команда обнаружила еще двенадцать останков древних людей в том же слое скалы, где была найдена кость стопы. К ним относятся кости стопы, кисти, частично бедренная кость и зубы, предположительно принадлежащие по меньшей мере трем людям - двум взрослым и ребенку.

Ученый объяснил, что эти кости одновременно и похожи, и отличаются от известных науке видов человека. Их премолярные зубы имеют черты, замеченные у австралопитеков и Homo erectus, но их коренные зубы, хотя и меньше, имеют форму, более похожую на те, что найдены у Homo sapiens.

Кости стопы, особенно фаланги, также гораздо более изогнуты, чем у нас, что позволяет предположить, что они были лучшими альпинистами.

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"Эта фаланга сильно напоминает фаланги австралопитеков, обитавших только в Африке и в гораздо более древние времена (около 2-3 миллионов лет назад). Индивидуум с этими характеристиками в сочетании не может быть классифицирован ни в одном из видов, известных сегодня", - сказал Детро.

Археолог Райнер Грюн из Университета Гриффита провел урано-ториевое датирование костей. Это показало, что останкам более 50 тысяч лет.

Ученые отмечают, что все новые окаменелости очень маленькие, что позволяет предположить, что это еще один карликовый вид, такой как Homo floresiensis, более известный как "хоббит", который был обнаружен на индонезийском острове еще в 2004 году.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании ученые обнаружили окаменелые останки "Ктулху".