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В США презентовали мобильную игру про Гарри Поттера с дополненной реальностью (видео)

13:24, 21 июня 2019
Наука и IT
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Первые страны, в которых выйдет игра – США и Великобритания / скриншот

В Лос-Анджелесе презентовали мобильную игру с дополненной реальностью про известного волшебника Гарри Поттера под названием "Гарри Поттер. Волшебники объединяются".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Выпустили игру по мотивам романов о Поттере авторы игры Pokemon Go совместно с игровым подразделением Warner Bros.

В игре геймеры разгуливают по реальной местности, камера на смартфоне фиксирует изображение и добавляет к реальным местностям фантастических зверей и магические артефакты. Разработчики уверяют, что о безопасности геймеров позаботились.

Первые страны, в которых выйдет игра – это США и Великобритания. Впоследствии география игры расширится.

Как сообщал УНИАН, британка попала в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вещей, связанных с Гарри Поттером.

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Теги: #Гарри Поттер