Роулинг продолжит эпопею о Гарри Поттере

Новые рассказы во вселенной Гарри Поттера выйдут уже 27 июня.

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».

Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что в новых произведениях автор сфокусировалась на уроках, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

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Читатели смогут «погрузиться в насыщенную историю волшебства» и «вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».

Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com.

Рассказы с названием «Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств», «Гарри Поттер: путешествие через зелья и гербологию», «Гарри Поттер: путешествие через гадание и астрономию» и «Гарри Поттер: путешествие через заботу о магических существах» выйдет уже 27 июня.

Как сообщал УНИАН, британка попала в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вещей, связанных с Гарри Поттером.