Во Франции презентуют легкую ракету-носитель Зенит-1NL для воздушного старта (фото)

Предполагается, что этот комплекс сможет осуществить первый старт уже в 2021 году.

На Международном авиакосмическом салоне «Париж-Ле-Бурже» презентуют украинскую легкую ракету-носитель Зенит-1NL для воздушного старта. Одна из крупнейших авиационных выставок мира продлится во французской столице до 23 июня.

Над ракетой-носителем Зенит-1NL работает коллаборация аэрокосмических предприятий Украины. ГП «Южмаш» разрабатывает саму ракету и отвечает за подготовку грузового самолета-носителя, ПАО «Киевский радиозавод» производит систему управления, ГП «Антонов» — систему десантирования. Партнер проекта Киевский политехнический институт, который успешно зарекомендовал себя в разработке нано-спутников.

Стартовый вес Зенит-1NL составляет 14,5 тонны. Вес полезной нагрузки — 100 кг на солнечно-синхронной орбите и около 230 кг на приэкваториальной. Время подготовки к пуску — до 1 суток. Предполагается, что данный комплекс сможет осуществить первый старт уже в 2021 году. «Для запуска планируется использовать самолет, то есть реализовать концепцию воздушного старта. Такие концепции известны в мире, но фактически реализованы только в американской ракете-носителе «Пегас». Для Украины проект уникальный. Он рассчитан на коммерческое использование, следовательно, основная цель нашего участия в салоне — маркетинговая: показать, что такой проект и получить фидбек от потенциальных заказчиков», — сообщил главный экономист Южмаша Дмитрий Никон.

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Разработчики считают, что рентабельность и конкурентоспособность проекта обеспечат сразу несколько факторов. Среди них стремительное развитие микроспутников и рост спроса со стороны частных компаний. Кроме того, технология воздушного старта удешевит запуски. «За счет использования самолета для десантирования ракеты-носителя мы минимизируем затраты на инфраструктуру наземного стартового комплекса. Кроме того, можно выбирать различные варианты траектории по отношению к оси Земли. Мы также избежим различных ограничений, которые существуют при стандартном запуске ракет, например, зоны падения ступеней», — сказал Дмитрий Никон, добавив, что сейчас на стадии подписания находится меморандум о взаимопонимании с одним из потенциальных заказчиков.

Кроме того, является перспективным создание такой ракеты именно в Украине. Это, с одной стороны, решит вопрос космических пусков с густонаселенной территории, с другой — обеспечит Украине автономный доступ к космическому пространству. Большое значение реализация проекта будет иметь и для украинских предприятий космической промышленности с точки зрения сохранения научно-производственного потенциала и позиционирования на рынке космических услуг.

Напомним, проект начат в 2016 году в рамках 5-ой космической программы и включен в проект новой Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2019-2023 года.