Звезда "Игры Престолов" собрала несколько миллионов на стартап для юных талантов

Приложение Daisie дает возможность юным актерам продемонстрировать свою работу, открывать проекты и сотрудничать друг с другом через социальную платформу.

Исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс создала приложение Daisie для поиска молодых талантов и собрала для него пакет инвестиций. Читайте такжеКиев получил представительство Smart City в США

Daisie дает возможность юным актерам продемонстрировать свою работу, открывать проекты и сотрудничать друг с другом через социальную платформу, пишет TechCrunch.

Спустя всего 11 дней после официального запуска, приложение Daisie достигло рубежа в 100 000 пользователей.

Недавно компания собрала $ 2,5 млн на начальном финансировании. Тур был проведен Фондом учредителей, который внес $1,5 млн. Среди других инвесторов были 8VC, Kleiner Perkins и венчурная фирма Shrug Capital.

Как сообщал УНИАН, ранее в рейтинге стартап-городов Киев взлетел на 29 позиций, оставив позади Хельсинки, Дублин и Вашингтон.