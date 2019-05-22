Звезда "Игры Престолов" собрала несколько миллионов на стартап для юных талантов
12:11, 22 мая 2019Наука и IT
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Приложение Daisie дает возможность юным актерам продемонстрировать свою работу, открывать проекты и сотрудничать друг с другом через социальную платформу.
Арья Старк / скриншот
Исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс создала приложение Daisie для поиска молодых талантов и собрала для него пакет инвестиций.
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Daisie дает возможность юным актерам продемонстрировать свою работу, открывать проекты и сотрудничать друг с другом через социальную платформу, пишет TechCrunch.
Спустя всего 11 дней после официального запуска, приложение Daisie достигло рубежа в 100 000 пользователей.
Недавно компания собрала $ 2,5 млн на начальном финансировании. Тур был проведен Фондом учредителей, который внес $1,5 млн. Среди других инвесторов были 8VC, Kleiner Perkins и венчурная фирма Shrug Capital.
Как сообщал УНИАН, ранее в рейтинге стартап-городов Киев взлетел на 29 позиций, оставив позади Хельсинки, Дублин и Вашингтон.
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