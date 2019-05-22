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Звезда "Игры Престолов" собрала несколько миллионов на стартап для юных талантов

12:11, 22 мая 2019
Наука и IT
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Арья Старк / скриншот

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Daisie дает возможность юным актерам продемонстрировать свою работу, открывать проекты и сотрудничать друг с другом через социальную платформу, пишет TechCrunch.

Спустя всего 11 дней после официального запуска, приложение Daisie достигло рубежа в 100 000 пользователей.

Недавно компания собрала $ 2,5 млн на начальном финансировании. Тур был проведен Фондом учредителей, который внес $1,5 млн. Среди других инвесторов были 8VC, Kleiner Perkins и венчурная фирма Shrug Capital.

Как сообщал УНИАН, ранее в рейтинге стартап-городов Киев взлетел на 29 позиций, оставив позади Хельсинки, Дублин и Вашингтон.

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Теги: #стартап#Игры престолов