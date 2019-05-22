Apple представила обновленный MacBook Pro с восьмиядерным процессором

В ноутбук встроили процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения.

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro, которая впервые получила восьмиядерный процессор.

Это самые быстрые ноутбуки Mac, сказано в сообщении компании.

В ноутбук встроили процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения. MacBook Pro будет выходить в двух размерах - 13 и 15 дюймов. 15-дюймовые MacBook Pro получили шести- и восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовые – четырехъядерные.

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Ноутбук оборудован экраном Retina с яркостью 500 кд/м2, чипом безопасности Apple T2 и сверхбыстрыми SSD-накопителями.

Ноутбук также оснащен улучшенным экраном и клавиатурой, увеличился трекпад Force Touch.

Обновленные модели уже есть на сайте Apple, их стоимость стартует от $1,799 за 13-дюймовые машины и от $2,399 за 15-дюймовые.

Напомним, в марте этого года Apple через свой онлайн-магазин представила новую модель настольного компьютера iMac. Устройство оснащено дисплеем Retina c разрешением 4K (в версии с экраном 21,5 дюйма) или 5K (27 дюймов). Дисплей обладает способностью воспроизводить 1 млрд цветов.