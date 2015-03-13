Астрономы открыли карликовые спутники вокруг Млечного Пути

Как пишет издание The Astrophysical Journal, открытие даст ученым возможность разгадать "тайны" темной материи. Так как считается, что они содержат 99% этой материи, передает ZN.UA.

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Девять открытых карликовых галактик были обнаружены, когда астрономы изучали фотографии, сделанные 570-мегапиксельной камерой в рамках проекта Dark Energy Survey. Последний раз спутники Млечного Пути были обнаружены в 2005-2006 годах в небе Северного полушария.

Только три из девяти обнаруженных объектов ученые точно могут назвать галактиками, другие – относят к классу глобулярных кластеров (небольшого скопления звезд). Самая тусклая из трех галактик насчитывает менее 5 тыс. звезд.