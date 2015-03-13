Астрономы открыли карликовые спутники вокруг Млечного Пути
Группа астрономов из Университета Кембриджа открыла девять новых карликовых спутников, вращающихся вокруг Млечного Пути.
Как пишет издание The Astrophysical Journal, открытие даст ученым возможность разгадать "тайны" темной материи. Так как считается, что они содержат 99% этой материи, передает ZN.UA.
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Девять открытых карликовых галактик были обнаружены, когда астрономы изучали фотографии, сделанные 570-мегапиксельной камерой в рамках проекта Dark Energy Survey. Последний раз спутники Млечного Пути были обнаружены в 2005-2006 годах в небе Северного полушария.
Только три из девяти обнаруженных объектов ученые точно могут назвать галактиками, другие – относят к классу глобулярных кластеров (небольшого скопления звезд). Самая тусклая из трех галактик насчитывает менее 5 тыс. звезд.