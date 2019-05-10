Newsweek: Ученые обнаружили в Чернобыле неизвестные ранее радиационные горячие точки

На некоторых участках заражение оказалось не таким большим, как считалось.

Ученые разместили на борту беспилотников радиационные детекторы, что позволило им выявить неизвестные до сих пор радиационные горячие точки в Рыжем лесу, который окружает место ядерной катастрофы в Чернобыле.

Как пишет Newsweek, в поле зрения исследователей также попало село Копачи на юго-западе Украины, на которое после аварии на ЧАЭС радиационные материалы упали вместе с дождем. Части села оказались более загрязненными, чем считалось ранее. Облучение здесь составляет один миллизиверт в час. Для сравнения, каждый человек подвергается облучению на уровне 2,4 миллизиверта в год.

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Чернобыльская АЭС взорвалась в 1986 году. И это событие считается худшей ядерной катастрофой в истории. В результате после эвакуации жителей вокруг станции сформировалась 30-километровая зона отчуждения. Спустя более чем три десятилетия после катастрофы Чернобыль начал привлекать туристов. В прошлом году его посетили не менее 60 тысяч людей, которые осматривают заброшенные дома во время специальных туров.

Рыжий лес стал одним из самых радиоактивных мест на планете. Радиация осела на 400 гектарах хвойного леса, убив деревья, от чего они стали цвета ржавчины. В прошлом месяце эксперты потратили две недели, исследуя Рыжий лес и его окрестности с помощью беспилотников со специальными детекторами радиации на борту. За 10 дней 50 таких аппаратов просканировали участок, площадью 15 квадратных километров. Оборудование провело в воздухе 24 часа в сумме. Собранные данные были использованы для создания 3D-карты и выделения радиационных горячих точек.

Перед тем, как начать исследование Рыжего леса, команда также оценила уровень загрязнения в селе Буряковка. Оно расположено в 13 километрах от Чернобыльской АЭС, а потому было относительно в меньшей опасности, чем те населенные пункты, которые были расположены ближе к сердцу катастрофы. После этого команда исследовала Копачи, а потом сам Рыжий лес.

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Команда Национального центра ядерной роботехники из Великобритании совместно с украинской организацией SSE Eco Center собрали данные в зоне отчуждения для исследования. Они провели полеты беспилотников на высоте 45-60 метров при скорости 65 километров в час. Это первое такое исследование в истории. Таким образом, ученые смогли подойти ближе к радиационной зоне без вреда для участников исследования, чем могли бы пилотируемые миссии. Команда собирается продолжать полеты в следующие 12 месяцев.

"Мы можем залететь в зону заражения с безопасного места за примерно 10 километров от места аварии, собирая подробную информацию и транслируя ее в реальном времени во время полета до возвращения на базу", - пояснил профессор Национального центра роботехники Том Скотт.

"Создание карты также демонстрирует, что значительные части территории включительно с Рыжим лесом, отличаются относительно низким уровнем радиации из-за естественного распада, который происходил последние 33 года. А также это объясняется тем, что материалы проникли глубже под землю, таким образом радиационное излучение блокируется грунтом", - пояснил он.