В США испытали одну из самых мощных ракет в мире для полетов на Марс

Эксперимент состоялся на полигоне в штате Юта, сообщает Русская служба Би-би-си.

В НАСА сообщают, что так называемый "холодный пуск" разгонного 54-метрового двигателя ракеты прошел безупречно.

Система под названием Space Launch System в перспективе предназначена для выполнения пилотируемого полета на Марс. Первый полет новой ракеты запланирован на 2017 год.

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Сверхтяжелая ракета системы Space Launch System предназначена для вывода за пределы околоземной орбиты космических объектов массой свыше 130 тонн.

Ее ускорители на четверть мощнее, чем те, что использовались в системе многоразовых кораблей Space Shuttle.