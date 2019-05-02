Washington Post: Человечеству нужно быстро начать массовую миграцию на Марс

Один из первых астронавтов, побывавших на Луне, призывает начать серьезно строить планы колонизации соседней планеты.

В прошлом месяце вице-президент США Майк Пенс объявил, что человечество возвращается на Луну. И его нужно поддержать. Побывав там когда-то, можно точно сказать, что сейчас отличное время, чтобы вернуться.

«Когда Нил Армстронг, Майкл Коллинз и я отправились на Луну 50 лет назад, мы сделали это с определенной миссией. «Аполлон 11» должен был доказать американскую решимость в исследовании космоса, так же как и в национальной безопасности или технологическом первенстве. Мы все это сделали. Мы также «пришли с миром от имени всего человечества». И все это нужно сейчас», - пишет на страницах Washington Post бывший астронавт NASA и один из участников первой пилотируемой миссии на Луну Баз Олдрин.

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Он добавляет, что сегодня многие страны направили свой взгляд на Луну: от Китая и России до стран Европы и Ближнего Востока. И это хорошо. США должны сотрудничать и предложить себя в роли командного лидера в исследовании каждого аспекта естественного спутника Земли: от геологии и топографии до гидрологии и космической истории. Так можно будет перенести сотрудничество с низкой околоземной орбиты на Луну.

А тем временем, еще одна «красная» орбита на горизонте должна привлечь серьезное внимание США. Марс ждет, чтобы его открыли. И сделать это должны не просто умные роботы и роверы, хотя Олдрин поддерживает беспилотные миссии NASA. Это должны сделать живые мужчины и женщины, которые ходят, говорят, думают и решаются.

Чтобы воплотить этот план, члены Конгресса, администрация Дональда Трампа и американское общество должны быть достаточно неравнодушны, чтобы сделать исследование Марса национальным приоритетом.

«Стоит уточнить, что я не имею в виду расходование миллиардов долларов налогоплательщиков на кучку шутников и путешественников, дав возможность им после возвращения писать книги, публиковать фото и говорить о новаторстве. Я имею в виду нечто совсем другое. Взгляд США и наше объединенное обязательство должны быть сосредоточены на открытии дверей большой миграции человечества на Марс еще в наши времена», - пишет Олдрин.

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Во многих книгах написано о том, как это сделать. А вдохновленные ими правительства и неправительственные лидеры составили размытые планы по колонизации. Но планы без детальной архитектуры и без четко очерченных «следующих шагов» в будущее – это просто фантазии. Американцы хорошо умеют писать фантастические сюжеты и не менее умело воплощают фантастику в реальности. Они это делали в рамках программ «Меркурий», «Джемини», «Аполлон» и тому подобное. Настало время начать работать над разработкой сценариев, архитектуры и плана имплементации, чтобы сделать этот «следующий шаг». Широкое международное возвращение на Луну должно наметить путь к Марсу.