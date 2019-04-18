В космосе нашли самый древний тип молекул во Вселенной

Ученые считают, что гидрид гелия сыграл определяющую роль в формировании ранней Вселенной.

Обнаружения самого древнего типа молекулы во Вселенной подтверждает теории о развитии химии в первые времена после Большого взрыва. Считается, что положительно заряженная молекула под названием гидрид гелия (HeH+) сыграла ключевую роль в начале истории, сформировавшись в после того, как атом гелия разделил свои электроны с протоном водорода.

Это взаимодействие привело к появлению первой во Вселенной молекулы и химического соединения. Кроме того, ее появление во времена охлаждения после Большого Взрыва открыло путь для формирования молекул водорода.

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Как пишет The Guardian, гидрид гелия синтезировали в лабораторных условиях почти сто лет назад. Но в космосе до этого времени его не находили, несмотря на прогнозы, что он должен содержаться в газовых облаках, из которых зарождаются звезды. Кроме того, гидрид гелия должен содержаться в газе, который появляется после смерти звезды.

"Хотя важность молекулы на Земле сегодня ограничена, химия Вселенной началась именно с этого иона. Отсутствие точных доказательств его существования в межзвездном пространстве создавало дилемму для астрономии", - пояснили авторы исследования.

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Теперь ученые говорят, что наконец обнаружили соединение в небольшой, но яркой 600-летней планетарной небуле за три тысячи световых лет от созвездия Лебедя. И хотя обнаруженный гидрид гелия сформировался в результате процессов, отличных от ранней Вселенной, команда исследователей убеждена, что он все равно подтверждает теории о "зарождении химии" и завершает исследование, которое длилось десятилетиями.