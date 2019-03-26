Астрономы наблюдали зарождение урагана в атмосфере Нептуна

Телескоп Hubble проводит ежегодные наблюдения за атмосферами внешних планет Солнечной системы, начиная от Юпитера.

Осенью 2018 года астрономы наблюдали на Нептуне зарождение масштабного урагана.

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Как сообщает Naked-Science, в сентябре 2018-го в северном полушарии планеты орбитальный телескоп Hubble нашел новое — шестое (начиная с 1989 года) — темное пятно антициклона.

В ноябре 2018-го ученым удалось провести уже более продолжительные наблюдения и выяснить, что ураган набирает скорость почти 1000 км/ч. На этом примере удалось впервые проследить зарождение бури в холодной и плотной атмосфере Нептуна.

Отмечается, что астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг (Michael Wong) и его коллеги реализуют программу OPAL. В рамках этого проекта начиная с 2015 года и вплоть до конца своего существования телескоп Hubble проводит ежегодные наблюдения за атмосферами внешних планет Солнечной системы, начиная от Юпитера.

В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые рассматривают несколько таких снимков Нептуна, сделанных между 2015 и 2017 годом.

На данных фотографиях крупного темного пятна, как в 2018 году, еще нет. Но на его месте можно видеть несколько сравнительно небольших белых облаков.

Авторы предполагают, что так проявляют себя кристаллы замерзшего метана, поднятого антициклоном из более низких слоев атмосферы. Похоже, этот процесс предваряет появление полноценного урагана. По подсчетам ученых, они развиваются на Нептуне примерно каждые четыре-шесть земных лет и продолжают существовать в среднем около двух лет.

Ранее сообщалось, что количество известных человечеству планет перевалило за 4 тысячи.