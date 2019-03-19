Человеческое тело может взаимодействовать с магнитным полем Земли

Ученые провели эксперимент, во время которого обнаружили, что человеческий мозг реагирует на изменения в магнитном поле.

Это звучит, как фантазии о сверхъестественных силах из комиксов о «Людях Икс». Но ученые говорят, что люди, вероятно, имеют способность связываться с магнитным полем Земли. Много животных: от птиц до черепах, — используют его для навигации. А скот ловит электромагнитные сигналы планеты, когда пасется на поле. Даже собаки используют их.

Но пока точились дебаты о том, как эти механизмы функционируют, оставалось неизвестным, имеют ли люди такие способности подключиться к магнитному полю планеты, пишет The Guardian. Теперь ученые утверждают, что на самом деле мы действительно это можем.

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«Мы как вид не потеряли магнитную сенсорную систему, как наши предки миллионы лет назад. Мы часть магнитной биосферы Земли», - сказал профессор Калифорнийского института технологий Джозеф Киршвинк.

В своей последней научной работе он вместе с коллегами из США и Японии описывают эксперимент, во время которого они построили шестиугольную камеру, стенки которой были сделаны из алюминия. Это было нужно, чтобы отгородить ее от электромагнитного вмешательства. Эти стены также содержали катушки, через которые проходил ток для создания магнитного поля такой же силы, как и у Земли. Добровольцев просили войти в камеру и сидеть там на деревянном стуле в темноте, глядя строго на север. При этом, за работой их мозга следили с помощью МРТ.

Во время некоторых экспериментов создавались магнитные поля с фиксированным направлением, а в ходе других полярность меняли. Также в некоторых случаях машину включали, но никакого магнитного поля не генерировали. В таких случаях доброволец в камере подвергались лишь земному магнитному полю. Участники экспериментов, которых было 34, не знали, что именно происходит с ними.

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Результаты показали, что при определенных сценариев в человеческом мозгу происходил спад альфа-волн. Эта смена связана с процессом обработки информации. Так происходило, когда изначально созданное магнитное поле было направлено на север, а затем его направление меняли. Люди начинали понемногу поворачивать голову. По мнению Киршвинка, такая реакция объясняется тем, что мозг был «сбит с толку». Другими словами, он обнаруживал неожиданные изменения в среде. Важно то, что человеческое тело вообще способно выявлять такие изменения. Хотя разные участники экспериментов с разной интенсивностью проявляли эту способность.