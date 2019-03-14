Собаки унаследовали от волков способность сотрудничать с людьми

Однако, одна особенность все же отличает характеры диких животных и одомашненных.

Собаки обязаны своим кооперативным характером «внутреннему волку». Как показало исследование, волчьи щенки, которые росли рядом с людьми, приобрели эту способность. Однако, в процессе одомашнивания тех волчат, которые подчинялись людям, отбирали для разведения. И именно это сделало современных собак такими верными друзьями человечества.

Как пишет BBC, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Серые волки в Центре исследования волков в Вене не хуже сотрудничали со своими тренерами, как и собаки. Но в отличие от собак они не просто выполняли то, чему их учили люди, но и проявляли желание придумывать и испытывать собственные тактики в выполнении заданий.

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«Это демонстрирует, что если волки склонны проявлять инициативу и брать на себя роль лидера, собаки скорее ждут, чтобы посмотреть, что сделает человеческий партнер, а затем повторяют его поведение», - сказал ученый Института Конрада Лоренца Фредерика Ранге.

Около 30 тысяч лет назад волки приблизились к окраинам человеческих стоянок в поисках объедков. Дальнейший процесс «укрощения», одомашнивания и селективного разведения постепенно начал менять естественное поведение волков. Их генетический код изменился и они постепенно превратились в собак в том виде, в котором мы их знаем сегодня.