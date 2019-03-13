Мозг актеров работает иначе, когда они входят в роль

Исследование показало, что во время игры люди частично выстраивают еще одно сознание, не связанное с их собственным.

«Актерство – наимение таинственное из всех ремесел», - сказал как-то актер Марлон Брандо. Но для ученых, которые пытались выяснить, что происходит в голове актеров во время игры, оно всегда было загадкой.

Теперь исследователи выяснили, что мозг работников сцены функционирует по-разному когда они в роли и наоборот, пишет The Guardian.

«Это похоже на то, будто когда актер играет, он подавляет самого себя. Словно персонаж полностью владеет им», - объяснил автор исследования доктор Стивен Браун из Университета МакМастера в Канаде.

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Браун и коллеги провели эксперимент с участием 15 методических актеров, большинство из которых были студентами театральных учебных заведений. Им дали роли Ромео или Джульетты из известной пьесы Уильяма Шекспира. Будучи в образе, актеры отвечали на различные вопросы. Затем их пригласили в лабораторию, где активность их мозга была отсканирована в рамках серии экспериментов.

К примеру, поместив актеров в МРТ, их просили думать над ответами к вопросам, которые появлялись на экране. При этом вопросы были частично связаны с их персонажами. К примеру, их спрашивали: «Пришли бы вы на вечеринку незваным? Сказали бы вы родителям, что влюблены?». Во время эксперимента каждого актера просили отвечать на подобные вопросы в четырех различных ролях в случайном порядке. На один вопрос их просили ответить от своего имени, на другое им надо было ответить так, как ответил бы близкий друг, а еще на один вопрос надо было ответить как Ромео или Джульетта. Еще одна роль предусматривала, что актерам-канадцам нужно было ответить на вопросы от своего имени, но не с канадским, а с британским акцентом.

Исследование показало, что активность мозга отличалась в зависимости от заданных ролей. Когда нужно было отвечать от имени друга, возникало сокращение активности в префронтальной коре, отвечающей за суждение. Эти изменения похожи на результаты предыдущих экспериментов по исследованию «теории разума» или способности делать выводы о гипотетическом мнении или чувствах других людей.

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Когда актеры отвечали, будучи в роли, команда обнаружила такие же изменения. Это указывало на то, что во время игры люди используют знание или суждение о третьих лицах – персонажах. Однако, при этом сокращение активности происходило и в двух других регионах мозга префронтальной коры, связанной с самосознанием. Активность была значительно меньше, чем когда актеры отвечали от собственного имени.

«Отключение связано с сокращением, подавлением знания о самом себе, по моему мнению, связано с актерской игрой», - сказал Браун.

Только, когда ответы давали Ромео или Джульетта, в мозге актеров наблюдалось усиление активности в части под названием precuneus, которая связана с сознанием и вниманием.

«Актерам приходится отгородиться от собственного сознания. Им приходится будто следить за собой и одновременно быть кем-то другим – персонажем», - сказал Браун.