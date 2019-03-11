Веб-версия Skype больше не работает в браузерах Opera, Safari и Firefox

В Microsoft также заявили, что веб-версия будет работать только в двух операционных системах — Windows 10 и Mac OS X 10.12 или новее.

Компания Microsoft 7 марта выпустила новую веб-версию Skype с HD-видеозвонками и записью разговоров. Пользователи обратили внимание на то, что после обновления Skype не работает в нескольких популярных браузерах.

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Об этом сообщает vc.ru. Отмечается, что Microsoft подтвердила ресурсу VentureBeat информацию о том, что урезала список поддерживаемых браузеров до собственного продукта Edge и приложений, основанных на коде Chrome.

Отмечается, что компания стала предупреждать об прекращении поддержки Safari, Firefox и Opera в веб-версии Skype ещё в феврале 2019 года.

Кроме того, в Microsoft заявили, что веб-версия будет работать только в двух операционных системах — Windows 10 и Mac OS X 10.12 или новее.