Колонизация галактики может занять меньше миллиона лет

Ученые отметили, что движение звезд может ускорить колонизацию отдаленных систем в пределах Млечного пути.

Как все знают, человечество одиноко в целом космосе. Есть только мы на бледно-голубой точке, которая служит «домом для всех, кого вы любите, кого вы знаете и о ком когда-либо слышали», - как заметил астроном Карл Саган.

Никто не звонил из космоса и не высаживался на нашей планете. Однако, Вселенная заполнена звездами. И почти у каждой из них есть планеты. А некоторые планеты среди них, наверняка, пригодные для жизни. Тогда где все? Итальянский физик Энрико Ферми впервые поставил этот вопрос в 1950 году, пишет The Atlantic, добавляя, что многие ученые пытались найти решение для этого парадокса.

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Одно из наиболее известных из них предложил, собственно, Карл Саган вместе с Уильямом Ньюманом. В научной работе в 1981 году они утверждали, что просто нужно потерпеть. Никто не посещал Землю, потому что все слишком далеко. Кроме того, развитие достаточно разумных видов, способных путешествовать по космосу, требует немало времени. К тому же, эти виды должны побывать в стольких местах во Вселенной. И это тоже не быстро. Поэтому никто не прилетает. Пока что.

Другие исследователи утверждали, что внеземная цивилизация может быть не такой космической, как земляне. Некоторые ученые допускали, что «продвинутые» технически цивилизации могли быстро прийти в упадок. Другие же рассуждали, что может пришельцы и прилетали на Землю в прошлом. Но они избегали встречи с людьми, ведь они были достаточно умными, чтобы подозревать всех вокруг. Наверное, наиболее пессимистический ответ Ферми сформулировал астрофизик Майкл Харт в 1975 году. Он допустил, что ни одна внеземная цивилизация до сих пор нас не навещала потому, что в космосе кроме нас действительно никого нет.

И вот теперь появилась новая научная работа, которая отвергает Сагана и Ньюмана вместе с Хартом, предлагая новое решение для парадокса Ферми, которое избегает спекуляций вокруг психологии пришельцев или антропологии. Исследование, которое сейчас рассматривает The Astrophysical Journal, говорит, что технологически «продвинутой» цивилизации не нужно так много времени, чтобы заселить галактику, как думали Ньюмен и Саган. Потому что звезды, как теперь известно, движутся. И это может помочь распространить жизнь с одной планеты на все остальные.

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«Солнце облетело центр Млечного пути уже 50 раз», - отметил астроном из Университета Рочестера Джонатан Кэрролл-Нелленбек.

«Само только звездное движение могло бы обеспечить распространение жизни за более короткий срок, чем составляет возраст галактики», - добавил он.

И несмотря на то, галактики можно относительно быстро заселить, сам факт одиночества человечества не такой уж и парадоксальный. Симуляция, которую Кэрролл-Нелленбек и его коллеги провели, обнаружила, что при некоторых обстоятельствах галактики могут быть заселены, но вопрос Ферми останется без решения.

Вопрос, как легко можно заселить планеты в пределах галактики, играл центральную роль в попытках решить парадокс итальянца. Харт и другие рассчитали, что виды, которые освоили космические путешествия, могли бы колонизировать планеты за несколько миллионов лет, а может и за 650 тысяч лет. Харт отмечал, что, несмотря на относительную легкость процесса распространения своего вида, пришельцы так и не появились на Земле. А следовательно их не существует.

Саган и Ньюман утверждали, что времени понадобится больше частично потому, что долговременные цивилизации, вероятно, развиваются дольше. А кратковременные общества так и не смогли покинуть свои планеты. Соавтор нового исследования из Государственного университета Пенсильвании Джексон Райт предложил другое предположение: а что если в космосе полно краткосрочных цивилизаций, которые развиваются быстро или же несколько крупных долгосрочных цивилизаций, которые медленно развиваются и пока до нас не долетели. Однако, Райт отвергает все эти предположения, потому что они ограничивают развитие внеземных цивилизаций чисто земными наблюдениями и сценариями.

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В своей работе Кэрролл-Неллебек, Райт и их коллеги – Адам Франк из Университета Рочестера и Калеб Шарф из Колумбийского университета - решили проверить парадокс Ферми без нестабильных предположений. Они смоделировали распространение «колониального фронта» в галактике и обнаружили, что на его скорость сильно влияет движение звезд, которые в предыдущих работах считались неподвижными объектами. Колонизация могла бы быть проведена по всей галактике только благодаря движению звезд и без мощных двигателей.

Но тот факт, что пришельцы до сих пор не на Земле, еще не означает, что их не существует, отмечают авторы. В то время, как одни цивилизации расширились и стали межпланетными, они могли прекратить свое существование. Кроме того, не каждая звезда – предпочтительное направление для распространения. И не каждая планета пригодна для поселения. Также существует так называемый «эффект Авроры», согласно которому колонисты прибыли на пригодную для жизни планету, но не смогли там выжить все равно.

Вполне возможно, что Млечный путь частично заселен, или был таким некоторое время. Возможно внеземные посетители прилетали на Землю в прошлом, но никто из землян об этом не помнит. Солнечная система может быть среди других заселенных систем. Но ее миллионы лет никто не посещал. В космических масштабах это не так и много.