От Porsche до Kia: топ-5 электромобилей, которые появятся в 2019 году (видео)

Рынок электромобилей в 2019 году ждут большие позитивные изменения. Появятся сразу несколько новых электрокаров с большим запасом хода.

Автопроизводители планируют в ближайшие годы разработать и выпустить на рынок много новых электромобилей.

Audi e-tron Quattro

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Audi e-tron Quattro имеет запас хода на одном заряде в почти 500 км. Електрокросовер оснащен аккумулятором 95 кВт. Имеет 3 электродвигателя общей мощностью 320 кВт и может быстро заряжаться.

Цена электрического внедорожника стоит около 80 000 евро.

Volvo Polestar 2

Електрокросовер на одном заряде может преодолеть около 560 км. Имеет электродвигатель мощностью 400 лошадиных сил.

Цена автомобиля от 39 400 до 65 700 долларов.

Porsche Taycan

Первый электромобиль компании Porsche станет во многом революционной моделью. Кроме огромной мощности в 440 кВт, динамика разгона за 3,5 сек до 100 км/час. На одном заряде может преодолеть около 500 км.

Стоить Porsche Taycan от 70 000 евро.

Kia Soul EV

Електрокросовер на одном заряде может преодолеть около 418 км. Мощность двигателя 150 кВт, динамика разгона от 0 до 100 км/ч за 7,6 сек.

Цена автомобиля стартует от 31 200 долларов.

Hyundai Ioniq Electric

Самый энергоэффективный на сегодняшний день электромобиль. На одном заряде может преодолеть более 250 км пути. Мощность двигателя 88 кВт, а максимальная скорость составляет 165 км/час.

Цена электромобиля стартует от 33 100 долларов.