Генетики вычислили, когда жили общие предки людей, шимпанзе и орангутангов

Как оказалось, другие крупные приматы мутируют быстрее, чем люди.

Темп мутации у людей значительно медленнее, чем у ближайших видов приматов. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета.

Вместе со специалистами из зоопарка Копенгагена они собрали образцы генов у семей шимпанзе, горилл и орангутангов, которые затем оценили на наличие мутаций. Полученные результаты затем сравнили с аналогичными исследованиями ДНК людей, пишет Newsweek.

Читайте такжеУченые заподозрили, что шимпанзе верят в Бога

«За последние шесть лет несколько крупных исследований проводили такие анализы человеческих образцов. Поэтому мы уже имели основательное знание о количестве новых мутаций, которые возникали на протяжении каждого года у людей», - пояснил соавтор исследования из Орхусского университета Сорен Безенбахер.

«К этому времени, однако, не было никаких качественных оценок темпов мутаций у наших ближайших родственников-приматов», - добавил он.

Изучая образцы, собранные у семей обезьян, исследователи смогли узнать, как много мутаций возникало каждый год, сравнивая различия в генетическом материале разных поколений. В целом, ученые пришли к выводу, что у людей темп мутации на треть медленнее, чем у других крупных приматов. По мнению исследователей, результаты имеют большое значение для понимания того, когда люди и другие крупные приматы эволюционно разделились. Если у других видов темп мутации быстрее, тогда генетические различия могли возникнуть значительно быстрее. Это, в свою очередь, влияет на определение времен, когда жили наши общие предки.

Читайте такжеЛюди до сих пор эволюционируют и даже быстрее, чем раньше

По мнению ученых, вид, который предшествовал людям и шимпанзе, существовал около 6,6 миллионов лет назад. В свою очередь, общий предок людей и орангутангов ходил по Земле примерно 15,9 миллионов лет назад. Ранее считалось, что эти древние виды жили значительно раньше. В частности, считалось, что люди, шимпанзе, гориллы и орангутанги эволюционно разошлись 15, 19 и 35 миллионов лет назад соответственно.