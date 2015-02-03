СМИ: Google планирует создать сервис такси

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на свои источники.

По данным агентства, идея запуска сервиса такси войдет в часть стратегии компании по созданию самоуправляемых автомобилей. В мае 2014 года компания представила самоуправляемый автомобиль, который не имеет руля и педалей. Управление машиной осуществляется с помощью компьютера. Сейчас разработка находится на стадии тестирования.

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В августе 2013 года венчурный фонд Google Ventures, являющийся подразделением интернет-компании для инвестиций в стартапы, инвестировал $258 млн в Uber. Тогда главный юрист Google и старший вице-президент по корпоративному развитию Дэвид Драммонд вошел в совет директоров Uber.

В Uber обеспокоены информацией о появлении конкурента, пишет Bloomberg. Они полагают, что одна из крупнейших компаний в мире имеет большие финансовые и технические возможности, чтобы стать серьезным конкурентом. Кроме того, приложения Uber для смартфонов привязано к Google Maps, принадлежащий компании Google.