Основатель сервиса такси Uber обещает создать в Европе 50 тысяч рабочих мест
Интернет-сервис для заказа такси уже произвел настоящую революцию на рынке.
Основатель сервиса Uber Тревис Каланик заявил, что компания может создать в этом году 50 тысяч рабочих мест в европейских городах, которые готовы заключить с ней соглашение, передает Euronews.
Появившийся всего четыре года назад интернет-сервис, позволяющий вызвать машину с водителем, произвел настоящую революцию на рынке такси. В Европе, где эта отрасль жестко регулируется государством и где лицензия на вождение такси стоит иной раз десятки тысяч евро, таксисты неоднократно проводили акции протеста. В некоторых городах им удалось добиться судебного запрета на работу Uber.
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Тем не менее, компания, которая по последним оценкам стоит 40 млрд долларов (34,6 млрд евро), представлена в 250 городах мира.