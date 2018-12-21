В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер (видео)

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров.

В Конструкторском бюро Южное введен в эксплуатацию новый Вычислительный центр Yuzhnoye SC (ВЦ) с мощным суперкомпьютером в Украине.

Компьютерная система специально разработана для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики. Участниками проекта являются MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS и др. Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро.

В КБ Южное сообщают, что в новом ВЦ установлено самое передовое программное обеспечение для моделирования в таких областях как аэродинамика, механика, теплообмен и мультифизика.

По информации разработчиков, особенность суперкомпьютера в том, что он обеспечивает решение большого количества задач в короткое время, повышенную точность результатов и возможность проведения полного комплекса расчетных работ в максимально короткие сроки.

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Высокопроизводительная система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и около 4 тыс. вычислительных ядер на процессорах новой архитектуры.

Общий объем оперативной памяти - около 18 терабайт для хранения данных служит быстрое хранилище на 200 терабайт. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью.

"Кроме того, система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных. Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 трлн операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров", - отмечают разработчики.

Отмечается, что реализовать проект удалось за счет международных контрактов КБ, без привлечения средств из госбюджета.