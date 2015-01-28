Обнаружен сверхмассивный двойник Сатурна с огромными кольцами

Объект был обнаружен еще в 2012 году, отмечается на сайте Рочестерского университета, передает "Новое время".

Читайте такжеНАСА показало новую фотографию карликовой планеты Церера

Гигантская планета расположена на орбите звезды, которая отдалена от Солнца более чем на 400 световых лет (около 4 квадриллионов км). Масса объекта J1407, согласно подсчетам, от 10 до 40 раз больше массы крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Масса самой звезды этой системы меньше Солнца и составляет около 90% от нее.

Исследовательская группы выяснила, что у J1407 есть 30 колец диаметром до 120 млн км, что примерно в 200 раз превышает внешний диаметр колец Сатурна. Кольца образованы из каменных обломков, пыли и даже астероидов.

Астрономы отметили, что в районе колец идет "интенсивное образование спутников". В пользу этого говорит найденный зазор между кольцами. В статье делается вывод, что последнее может указывать на наличие у J1407 спутника размером с Землю или Марс.

Возраст системы оценили в "немногие" 16 млн лет. Из-за этого астрофизики считают, что за в ближайшие пару миллионов лет кольца вокруг J1407 уменьшатся, а их место на орбитах займут несколько сформировавшихся спутников.