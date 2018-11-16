Ученые изменили определение килограмма

С сегодняшнего дня эталон единицы веса больше не определяется гирей, которую хранят в Париже.

До сегодняшнего дня эталоном килограмма в мире была покрытая платиной гиря под названием «Le Grand K”, которую под тремя замками хранили в сейфе в Париже.

Но сегодня ученые во время встречи в Версале проголосовали за то, чтобы избавиться от нее в пользу определения килограмма, которое выводится из электрического тока. Об этом пишет BBC, добавляя, что решение было принято на Общей конференции веса и мер в Париже.

Впрочем, некоторые ученые, такие как Перди Уильямс из Национальной лаборатории физики Великобритании, выражают смешанные чувства из-за изменения.

«Я не занимаюсь этим проектом слишком долго, но у меня странное чувство привязанности к килограмму. Думаю, это чрезвычайный и действительно великий момент. Поэтому мне немного грустно из-за изменения. Но это важный шаг вперед. А новая система будет работать значительно лучше», - пояснила Уильямс.

Читайте такжеNewsweek: В Европе может произойти сокрушительное извержение супервулкана

Суть нового определения килограмма кроется в электромагнитной силе. Мощные магниты уже давно используются для перемещения металлических грузов. Сила притяжения магнита напрямую зависит от количества тока, который проходит через его катушки. А значит, существует прямая взаимосвязь между электричеством и весом. Исходя из этого, ученые выводят точное определение килограмма.