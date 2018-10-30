Неандертальцы ходили прямее, чем современные люди, и дышали иначе

Структура грудной клетки одного из видов древних людей указывает на то, что легкие у них были большими.

Ученые провели реконструкцию грудной клетки и позвоночника неандертальского мужчины, который умер около 60 тысяч лет назад. И это привело их к неожиданному открытию.

Как оказалось, неандертальцы дышали не так, как современные люди. А их осанки были более прямые, чем наши сегодня, пишет Newsweek.

Торакс – это место в теле, где ребра и позвоночник образуют камеру, в которой расположены сердце и легкие. Установление размеров и формы торакса у неандертальцев очень важно для выяснения информации об их осанке и возможности легких. А это в свою очередь, позволяет лучше понять, какими были физические возможности одного из древних видов людей.

Читайте такжеHomo sapiens породнились с неандертальцами задолго до основной миграции из Африки - анализ ДНК

Ученые спорят о размере и форме торакса у неандертальцев уже 150 лет. Одни утверждают, что эта часть тела у вымершего вида была подобна по форме к той, которая характерна современным людям. А другие же рисовали более грубое изображение неандертальцев.

В ходе недавнего исследования международная команда ученых использовала скелет мужчины, найденный в Израиле в 1983 году. Скелет очень заинтересовал ученых, поскольку все указывало на то, что тело похоронили умышленно. Это подняло новые вопросы об обществе и культуре неандертальцев. Кроме того, у скелета был почти невредимый торакс. Найти что-то подобное ранее не удавалось. Теперь команда ученых использовала компьютерную томографию, чтобы воссоздать 3D-модель грудной клетки неандертальца с позвонками, ребрами и тазовыми костями. Это позволило построить изображение того, какой на самом деле вид имело тело неандертальцев. Эксперимент показал, что грудная клетка этого вымершего вида сильно отличалась от груди современных людей.

Ребра соединялись с позвоночником в направлении внутрь. Из-за этого хребет был немного склонен назад, делая его значительно прямее, чем у гомо сапиенс, без искривления в районе поясницы. Таким образом, идея о том, что неандертальцы были прямоходячими, подтверждается.

Читайте такжеВ пещере Южной Африки ученые обнаружили таинственный древний знак (фото)

«Позвоночник неандертальцев больше размещен внутри торакса, что повышает устойчивость», - объяснил автор исследования Ашер Гомез-Оливенция.

Исследователи обнаружили, что форма грудной клетки указывает на значительно увеличенную диафрагму у неандертальцев. Поэтому их легкие могли вместить больше воздуха, чем легкие современных людей. Кроме того, более широкая нижняя часть торакса и горизонтальная позиция ребер указывают на то, что неандертальцы дышали лишь диафрагмой, а не совмещали такое дыхание с расширением в грудной клетке.

Один из авторов исследования Патриция Крамер отметила, что большие легкие вымершего вида людей вмещали больше кислорода.

«Это полезно в двух сценариях. Когда кто-то ведет интенсивную физическую активность или когда воздух очень разрежен, как, например, в высокогорных регионах. Неандертальцы, в общем, были довольно сильными, с крепкими костями. Мы уже представляли их жизнь требующей физической активности для выживания. Больший объем легких, вероятно, был нужен, чтобы питать крепкие мышцы», - пояснила Крамер.