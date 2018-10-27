Последний в Европе завод по производству компьютеров закроют в 2020 году

В 2020 году в баварском Аугсбурге закроют завод Fujitsu, который является последним производителем компьютеров в Европе.

Последний завод в Европе, производящий ноутбуки и настольные компьютеры, закроют в 2020 году.

Закрытие завода японской компании Fujitsu в немецком городе Аугсбург "затронет 1500 работников", сообщил представитель Fujitsu в пятницу, пишет DW.

Также под угрозой окажутся 300 рабочих мест в связанных с заводом компаниях Германии. Отделы разработки, сборки и логистики переедут в Японию. Сейчас между менеджментом компании и работниками продолжаются переговоры относительно дальнейшей судьбы работников, которые потеряют работу в результате закрытия завода.

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Представители Fujitsu сообщили, что завод в Аугсбурге, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации, является последним заводом такого рода во всей Европе. Ныне в области производства компьютеров доминируют азиатские фирмы: Acer и Asus из Тайваня, Lenovo из Китая, Samsung и LG из Южной Кореи. Конкуренцию им составляют только три крупные американские гиганта компьютерной индустрии: Apple, Dell и HP.

Примечательно, что продажи классических настольных персональных компьютеров с клавиатурой стремительно падают. Покупатели сейчас отдают предпочтение планшетам и мобильным устройствам.