Xiaomi представила стильный смартфон-слайдер Mi Mix 3

Для рынка Европы смартфон будет выпущен в версии с поддержкой сетей 5G, но выйдет она только в первом квартале 2019 года.

Китайская компания Xiaomi официально представила свой новый безрамочный смартфон Mi Mix 3, выполненный в формате слайдера.

Как сообщает ITC.ua, новинка получила дисплей с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9.

Благодаря конструкции слайдера эффективная площадь дисплея превысила 93%, «подбородок» панели в сравнении с предыдущей моделью уменьшился на 4,6 мм.

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Смартфон основан на системе Qualcomm Snapdragon 845. На рынке появятся версии с 6,8 и даже 10 гб оперативной памяти (специальная версия Forbidden City). Флэш-памяти при этом может быть 128 или даже 256 ГБ, однако расширить ее не получится – слота microSD у устройства нет. Новинка также лишена разъема 3,5 мм для наушников.

Смартфон оснащен двумя сдвоенными камерами. Во фронтальной камере используется основной модуль разрешением 24 Мп и вспомогательный модуль на 2 Мп. Что касается сдвоенной основной камеры, главный модуль — 12-мегапиксельный, с пикселями диаметром 1,4 мкм. У главной камеры имеется и оптическая стабилизация и фазовый автофокус.

Аккумулятор устройства имеет емкость 3200 мА/ч, поддерживается как быстрая проводная зарядка QC 4.0+, так и 10-ваттная беспроводная зарядка.

Для рынка Европы смартфон Xiaomi Mi Mix 3 будет выпущен в версии с поддержкой сетей 5G, но выйдет она только в первом квартале 2019 года.

Новинка будет предлагаться в трех цветовых вариантах: Jade Green, Sapphire Blue и Onyx Black. Также будет специальное издание Forbidden City, названное так в честь одноименного дворцового комплекса в Пекине.

Ранее Xiaomi выпустила портативную колонку, которая стоит всего 11 долларов.