Xiaomi выпустила портативную колонку, которая стоит всего 11 долларов (фото)

Размеры новинки идентичны с Compact Mi Bluetooth Speaker – 50х32 мм и вес 54 г.

Китайская корпорация Xiaomi представила новую версию своей портативной колонки. Она получила название Compact Mi Bluetooth Speaker 2. Внешне новинка ничем не отличается от предшественницы.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ilenta.com.

Размеры новинки идентичны с Compact Mi Bluetooth Speaker – 50х32 мм и вес 54 г.

При этом Mi Compact Bluetooth Speaker 2 работает на батарее, емкостью 480 мАч. Как заверили разработчики, одного заряда должно хватить на 6 часов автономной работы.

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С помощью Bluetooth 4.2 колонка может синхронизироваться с мобильными девайсами. На корпусе устройства можно найти кнопку для включения, светодиодный индикатор и ремешок для удобства ношения.

Также колонка оснащена микрофоном, что позволяет отвечать на звонки.

Стоит Mi Compact Bluetooth Speaker 2, как и вся продукция Xiaomi, недорого. Ее оценили в 11 долларов (чуть более 300 гривень).