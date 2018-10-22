Мобильные приложения следят за пользователями даже после их удаления - СМИ

Критики считают, что это очередной повод для пересмотра прав конфиденциальности в Интернете и ограничения того, что компании могут делать с данными пользователей.

Компании, которые обслуживают разработчиков мобильных приложений, теперь могут выяснить, какие пользователи недавно удалили приложения со своих устройств, и направлять на них рекламу, чтобы убедить снова скачать программу.

Среди компаний, которые предлагают так называемые uninstall trackers (программы, позволяющие отследить тех, кто устранил приложение) – AppsFlyer, MoEngage, Localytics и CleverTap. Они нашли способы обойти как iOS, так и Android. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Обычно такие программы входят в широкий набор инструментов разработчика. В число клиентов этих компаний входят такие известные бренды, как T-Mobile США, Spotify Technology и Yelp.

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Критики считают, что это очередной повод для пересмотра прав конфиденциальности в Интернете и ограничения того, что компании могут делать с данными пользователей. «Большинство технологических компаний не дают людям детализированного выбора конфиденциальности, если вообще предоставляют им выбор», – говорит Джереми Джиллула, директор по технологической политике Electronic Frontier Foundation, защитник конфиденциальности.

Таким образом, программы отслеживания удаленных приложений могут нарушать политику Apple и Google, которая направлена на то, чтобы их мобильные инструменты для разработчиков не использовались в рекламных целях, но компании пока не приняли мер, заключает автор материала.