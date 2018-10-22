Преподаватель Сумского университета изобрел съедобную посуду (видео)
14:48, 22 октября 2018Наука и IT
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Месяц назад съедобная посуда, которая может заменить вредный пластик, поразила украинцев.
Преподаватель Сумского университета изобрел съедобную посуду
Мармеладные соломинки и фруктовые стаканчики. Съедобные пакеты и прибор, который может измельчить что угодно до толщины волоса, - сразу два проекты украинских ученых победили на международном конкурсе университетских стартапов в Дании.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Один из победителей - преподаватель Сумского университета. Месяц назад его съедобная посуда, которая может заменить вредный пластик, поразила украинцев, и вот теперь - международных специалистов.
За изобретение экологической посуды ученый Сумского аграрного университета Дмитрий Бидюк получил первое место на международном конкурсе.
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