Названа дата старта официальных продаж "бюджетного" смартфона iPhone Xr в Украине

В Apple отдельно указали сроки появления смартфона iPhone Xr в Украине — это произойдет 2 ноября 2018 года, всего на неделю позже стран первой волны.

Компания Apple напомнила о скором старте продаж смартфона iPhone Xr, а также объявила дату продаж данной модели в Украине.

Читайте такжеСколько дней нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone - исследование

На ключевых рынках покупатели смогут зарезервировать свой экземпляр iPhone Xr уже через два дня — 19 октября 2018 года. Реальные поставки начнутся через неделю, 26 октября, пишет itc.ua.

Смартфон будет доступен в трех вариантах памяти (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ) и шести цветах (черный, белый, голубой, желтый, коралловый, красный) по цене от $749 в США. В страны первой волны традиционно входят США, Австралия, а также страны Европы и Азии.

При этом в Apple отдельно указали сроки появления смартфона iPhone Xr в Украине — это произойдет 2 ноября 2018 года, всего на неделю позже стран первой волны. Наша страна попала в одну компанию с Южной Кореей, Вьетнамом, Арменией, Грузией, Казахстаном и другими странами. Рекомендованная стоимость смартфона iPhone Xr в Украине пока неизвестна, можно предположить, что они стартуют с отметки 27 999 грн — 29 999 грн, пишет издание.

Отметим, что основными отличиями модели iPhone Xr от старших iPhone Xs/Xs Max является IPS-экран с разрешением 1792×828 точек, алюминиевые (а не стальные) рамки корпуса, другие цвета оформления и некоторые аппаратные упрощения. При этом смартфон получил тот же новейший процессор A12 Bionic, фронтальную камеру TrueDepth с улучшенным Face ID, функцию Tap To Wake (разблокировка касанием) и т.д.

Напомним, что официальные продажи смартфонов Apple iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также умных часов Apple Watch Series 4 в Украине стартуют 19 октября 2018 года. Смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти – 64GB, 256GB, 512GB и в трех разновидностях цвета – Gold, Space Gray, Silver. Цена на эти новинки будет стартовать от 37 999 грн (при условии приобретения по системе trade-in) или от 40 999 грн (полная стоимость) – на iPhone Xs и от 44 999 грн – на iPhone Xs Max. Что касается Apple Watch, они будут реализовываться в двух размерах – 40 и 44 мм и в трех цветах – Silver, Gold и Space Grey, цена – от 14 999 грн.