Ученые разгадали загадку огромных голов на острове Пасхи

Древняя цивилизация строила их не в случайных местах.

Древняя цивилизация на острове Пасхи могла строить знаменитые статуи моаи в местах, где был источник питьевой воды.

Об этом, как пишет Newsweek, свидетельствует последнее исследование Карла Липо, который изучает народ рапануйи и его загадочное исчезновение из остров уже почти 20 лет. Антрополог старался выяснить, как цивилизации удавалось выжить без доступа к пресной воде, которой на острове фактически нет. Озер и источников нет совсем, а осадки на острове Пасхи тоже редкость. Чтобы выяснить, как древний народ выживал, Липо и его коллеги провели полевые исследования, изучая, как островитяне могли использовать грунтовые воды, которые выходят на поверхность вдоль побережья.

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Как оказалось, эти подземные воды тоже соленые, но не настолько, как вода в океане. Поэтому ее все же можно было пить. Предыдущие исследователи тоже допускали, что рапануйи могли пить воду из-под земли. Но до сих пор не было известно, как древние люди на острове Пасхи получали к ней доступ.

«Два полевых исследования обнаружили заброшенные местности, где собирается соленая, но пригодная для питья вода вдоль береговой линии. Эти прибрежные источники подземной воды плохого качества, но они могли эффективно поддерживать население и позволить ему построить гигантские статуи, которыми славится остров Пасхи», - указал Липо в своих выводах.

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Он также подметил, что гигантские статуи высотой по несколько метров также в основном размещены на побережье. До этого времени было не понятно, какую роль они сыграли. Теперь антрополог указывает на то, что они могли обозначать место, где был источник питьевой воды.