Ученые открыли первую в 2015 году комету

Об этом сообщает ТСН.

В частности, информация об открытии кометы появилась в Twitter Европейского космического агентства (ESA).

По данным организации, ученые пока не дали небесному телу имени, и не ясно, успеют ли они это сделать, ведь комета может внезапно исчезнуть из-за приближения к Солнцу и испарения под действием излучения светила.

Читайте такжеУченые выяснили, что грунт кометы Чурюмова-Герасименко состоит из пористого льда

Следует отметить, что открытие первой в этом году кометы принадлежит ученым из ESA и NASA, которым удалось "засечь" космический объект с помощью камеры, установленной на инструменте LASCO.