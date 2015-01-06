Ученые открыли первую в 2015 году комету
Европейским ученым удалось открыть первую комету в новом 2015 году.
Об этом сообщает ТСН.
В частности, информация об открытии кометы появилась в Twitter Европейского космического агентства (ESA).
We’re delighted! MT @SungrazerComets: And the 1st comet discovery of 2015 goes to.... @ESA/@NASA SOHO! :) pic.twitter.com/6MxFckDTDK
— ESA Science (@esascience) January 5, 2015
По данным организации, ученые пока не дали небесному телу имени, и не ясно, успеют ли они это сделать, ведь комета может внезапно исчезнуть из-за приближения к Солнцу и испарения под действием излучения светила.
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Следует отметить, что открытие первой в этом году кометы принадлежит ученым из ESA и NASA, которым удалось "засечь" космический объект с помощью камеры, установленной на инструменте LASCO.