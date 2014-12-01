Ученые подозревают, что на комете Чурюмова-Герасименко формируется атмосфера

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Европейское космическое агентство.

ЕКА, запустившее для изучения небесного объекта исследовательский зонд Розетта, пояснило эти процессы приближением кометы к Солнцу. Камеры аппарата снимают потоки пыли и газа, а исследователи уже приступили к анализу фото.

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В блоге Розетты, который ведут астрономы, отмечается, что у поверхности кометы "наблюдаются признаки существования неплотной атмосферы". Тем не менее, как признали ученые, возможно, это лишь оптическая иллюзия эффект из-за дисперсии световых лучей в линзах зонда.

Исследовавший поверхность кометы модуль Филы в ночь на субботу, 15 ноября, "уснул" из-за севшей батареи. Он спустился с зонда Розетта на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, и попал в тень, поскольку несколько раз отскочил от поверхности, отойдя от области, выбранной для посадки.