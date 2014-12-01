Ученые подозревают, что на комете Чурюмова-Герасименко формируется атмосфера

17:06, 01 декабря 2014
Наука и IT
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Комета 67/P Чурюмова-Герасименко, открытая киевскими учеными, начала выбрасывать больше газов и твердых частиц со своей поверхности.

REUTERS

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Европейское космическое агентство.

ЕКА, запустившее для изучения небесного объекта исследовательский зонд Розетта, пояснило эти процессы приближением кометы к Солнцу. Камеры аппарата снимают потоки пыли и газа, а исследователи уже приступили к анализу фото.

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В блоге Розетты, который ведут астрономы, отмечается, что у поверхности кометы "наблюдаются признаки существования неплотной атмосферы". Тем не менее, как признали ученые, возможно, это лишь оптическая иллюзия эффект из-за дисперсии световых лучей в линзах зонда.

Исследовавший поверхность кометы модуль Филы в ночь на субботу, 15 ноября, "уснул" из-за севшей батареи. Он спустился с зонда Розетта на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, и попал в тень, поскольку несколько раз отскочил от поверхности, отойдя от области, выбранной для посадки.

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