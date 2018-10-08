Переход на летнее время вывел из строя Apple Watch в Австралии

В Европе часы переводят в конце месяца, в США - 4 ноября, поэтому неизвестно, отразится ли новый баг на них.

Владельцы Apple Watch Series 4 в Австралии испытывают сбои из-за перехода на летнее время.

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Время в стране 7 октября перевели на час вперед, и «умные» часы застряли в цикле перезагрузки, пытаясь скорректировать время с интернет-настройками, передает kommersant. Не сумев настроиться, часы перезагружаются - и так до конца батареи.

В Европе часы переводят в конце месяца, в США - 4 ноября, поэтому неизвестно, отразится ли новый баг на них.

Для Apple это уже не первый случай вредоносных ошибок, связанных со временем. В первых версиях iOS время показывалось неправильно, несколько лет назад в iOS 9 были сбои с будильниками, а на 2 декабря прошлого года в iOS 11.1.2 в 12:15 смартфоны компании просто выключились.