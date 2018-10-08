SpaceX вывела в космос аргентинский спутник и впервые посадила Falcon 9 на побережье Калифорнии (фото, видео)

Следующий запуск Falcon 9 запланирован на 19 ноября, ракета выведет на орбиту 71 малый спутник для 35 разных организаций из 18 стран.

Компания Илона Маска SpaceX несколько часов назад в очередной - шестьдесят второй раз – запустила ракету-носитель Falcon 9. На орбиту был успешно выведен SAOCOM-1A – первый из двух аргентинских разведывательных спутников. Запуск второго – SAOCOM-1B – сейчас планируется не ранее июня следующего года. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

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В 05:22 по киевскому времени ракета со спутником стартовала с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорния, пишет itc.ua.

Примерно через две минуты произошло разделение ступеней, а через 12 минут после старта первая ступень успешно приземлилась на площадку LZ-4 космодрома 4W (SLC-4W) на побережье Калифорнии. Это впервые SpaceX посадила ракету Falcon 9 на базе Ванденберг. До этого времени все посадки на землю проводились на территории космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Для SpaceX это уже двенадцатая успешная посадка первой ступени на землю и тридцатая в общем зачете вместе с морскими посадками на автономные платформы.

Вторая ступень продолжила полет для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту. Она отработала штатно и вывела аппарат на запланированную солнечно-синхронную орбиту высотой 619,6 км над поверхностью Земли с наклонением 97,86° и периодом обращения 16 дней. Подтверждение об успешном развертывании спутника на орбите пришло в 5:37.

Масса SAOCOM-1A – 1,59 т, минимальный расчетный срок эксплуатации – 5 лет. Он оснащен радиолокатором L-диапазона с синтезированной апертурой антенны. Вместе с напарником 1B и четырьмя итальянскими спутниками X-диапазона эти аппараты в будущем сформируют созвездие из шести спутников SIASGE.

Известно, что в рамках этого запуска SpaceX в очередной раз пыталась поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9 в специальную сеть на судне «Мистер Стивен».

Накануне запуска сообщалось, что судно вышло из порта, но, похоже, что и эта попытка не увенчалась успехом. Напомним, недавно компания увеличила площадь сети на корабле в четыре раза.

Следующий запуск Falcon 9 запланирован на 19 ноября, ракета выведет на орбиту 71 малый спутник для 35 разных организаций из 18 стран.