Новая Nintendo Switch может появиться уже в следующем году

Обновленная модель, скорее всего, будет отличаться от предшественницы оборудованием и ценой.

Более чем через год после выпуска своей передовой игровой консоли, Nintendo может выпустить новую модель Switch уже в 2019 году.

Как сообщает Newsweek, поставщики японской компании и другие источники, приближенные к ней, рассказали, что Nintendo пытается сохранить конкурентную способность Switch на нынешнем рынке. Впрочем, в компании до сих пор продолжаются дискуссии на тему обновление оборудования консоли, а также какой должна быть ее цена.

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Один из вариантов, который рассматривается, - это замена дисплея. Сейчас в Switch используются не очень качественные жидкокристаллические экраны, которые уступают технологиям современных смартфонов. Такое обновление сделало бы консоль ярче, тоньше и более энергоэффективной. Относительно сроков выпуска новой Switch источники говорят, что любителям компьютерных игр придется подождать до второй половины 2019 года. Вероятнее всего, новая приставка от Nintendo появится следующим летом.

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Впрочем, в начале этого года сообщалось, что у Nintendo нет планов по замене оборудования в своих приставках. Вместо этого компания собирается улучшить процесс производства и доставки. Но если новые данные верны, ничего удивительного в выпуске новой модели Switch тоже не будет. Собственно, Sony PlayStation 4 впервые была представлена в 2013 году, а его более дешевая версия вышла через три года. Сама Nintendo тоже неоднократно выпускала обновленные модели своей консоли 3DS.