Япония показала первое в истории видео зонда с поверхности астероида
Японский зонд Хаябуса-2 снял первое в истории видео с астероида. Запись проводилась с небесного тела Рюгу. В ролике показан сам астероид, а также солнце на заднем плане, которое меняет свое положение.
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Видео представляет собой нарезку из 15 кадров, которые ровер сделал 23 сентября. Временной промежуток создания кадров составлял около часа.
Известно, что японский зонд достиг астероида Рюгу в июне. 21 сентября он приблизился к небесному телу на расстояние 55 метров и выпустил к его поверхности контейнер MINERVA-II1. В контейнере находились роботы-прыгуны, которые продолжат изучать астероид самостоятельно.
6. Rover-1Bが動画撮影に成功。2018年9月23日10時34分から11時48分（日本時間）まで15枚取得した画像による動画。 https://t.co/UOSvu33FwQ— 小惑星探査機「はやぶさ２」 (@haya2_jaxa) September 27, 2018
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以上です。（スレッド投稿がうまく行かずバラバラに出し、失礼しました） pic.twitter.com/vQlSM0SYHc