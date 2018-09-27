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Япония показала первое в истории видео зонда с поверхности астероида

19:33, 27 сентября 2018
Наука и IT
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Японский зонд прислал первое в истории видео с поверхности астероида / nasa.gov

Японский зонд Хаябуса-2 снял первое в истории видео с астероида. Запись проводилась с небесного тела Рюгу. В ролике показан сам астероид, а также солнце на заднем плане, которое меняет свое положение. 

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Видео представляет собой нарезку из 15 кадров, которые ровер сделал 23 сентября. Временной промежуток создания кадров составлял около часа.

Известно, что японский зонд достиг астероида Рюгу в июне. 21 сентября он приблизился к небесному телу на расстояние 55 метров и выпустил к его поверхности контейнер MINERVA-II1. В контейнере находились роботы-прыгуны, которые продолжат изучать астероид самостоятельно.

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Теги: #Япония#астероид