В России взялись за создание "Ноева ковчега"

Об этом сообщил на пресс-конференции ректор вуза Виктор Садовничий, передает ТАСС.

"Нам выделен самый крупный грант Российского научного фонда. Я называю этот проект "Ноев ковчег", - сказал Садовничий. - Он предполагает создание депозитария - банка данных всего живого на Земле".

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По словам ректора, он будет включать в себя те виды, которые "исчезают, и те, которые здравствуют".

"Там будут возможности для криохранения различного клеточного материала, который может затем репродуцироваться. Там будут информационные системы - не все ведь нужно держать в пробирке. Будет создана система, объединяющая этот банк данных с другими", - отметил ректор.