В России взялись за создание "Ноева ковчега"
Научный проект по созданию депозитария для хранения биоматериалов "Ноев ковчег" стоимостью 1 млрд руб. будет создан в научно-технологической долине Московского государственного университета имени Ломоносова.
Об этом сообщил на пресс-конференции ректор вуза Виктор Садовничий, передает ТАСС.
"Нам выделен самый крупный грант Российского научного фонда. Я называю этот проект "Ноев ковчег", - сказал Садовничий. - Он предполагает создание депозитария - банка данных всего живого на Земле".
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По словам ректора, он будет включать в себя те виды, которые "исчезают, и те, которые здравствуют".
"Там будут возможности для криохранения различного клеточного материала, который может затем репродуцироваться. Там будут информационные системы - не все ведь нужно держать в пробирке. Будет создана система, объединяющая этот банк данных с другими", - отметил ректор.