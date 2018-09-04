Ученый объяснил смысл человеческой жизни

Сам факт того, что человечество ставит вопрос о сути своего существования, уже делает жизнь не бессмысленной.

В чем смысл жизни? Каждый дает себе сам ответ на этот вопрос, но со временем появляется ощущение, что придуманное определение не удовлетворяет. В конце концов, как в одну простую фразу вместить объяснение того, почему любое живое существо на Земле вообще существует?

Однако, имея за плечами 18 лет исследования вопроса, как человеческий мозг справляется с речью, можно заметить лишь одну весомая линию, которая более убедительно ведет к ответу, чем все остальные.

Об этом на страницах Newsweek профессор когнитивной неврологии Бангорского университета Гийом Тьерри.

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«Человеческая цель жизни кроется в чрезвычайной жажде нашего ума извлекать значения из мира, который нас окружает. Для многих ученых эта жажда найти смысл руководит каждым их шагом, который они делают. Она определяет все, что они делают или говорят. Понимание природы и постоянное стремление объяснить ее фундаментальные принципы, правила и механизмы – это сущность существования ученого. И это можно рассматривать как наиболее упрощенную версию объяснения цели жизни», - считает ученый.

Он добавляет, что такое объяснение касается не только тех, кто занимается наукой и мыслит по-научному. Анализируя здоровые примеры человеческого мышления с помощью техник, таких как томография и электроэнцефалография, можно обнаружить неутомимую одержимость искать значение у всех людей не зависимо от их статуса, уровня образования или места проживания.

Ученый предлагает для примера рассмотреть слова, которые он называет единицами человеческого языка с феноменальной концентрацией значений. Если показать напечатанное слово человеку, который может читать, он не просто поймет, но и припомнит все возможные значения, связанные с ним. Более того, человеческий разум вспомнит значение всех слов, которые похожи или созвучны с показанным словом.

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Кроме того, существуют билингвы, особенность судьбы которых заключается в том, что слова из разных языков в их памяти связываются общими понятиями. Те, кто владеют более чем одним языком, автоматически получают доступ к значениям в родном языке, когда сталкиваются с иностранными словами. И это происходит не просто бессознательно, а и неумышленно.

Недавно ученые обнаружили, что даже абстрактные картинки, которые не возможно просто описать и связать с определенным понятием, быстро вызывают связи с определенными словами в памяти в вполне предсказуемый способ. Поэтому не важно, насколько картинка, запах или звук лишены смысла. Человеческий мозг обязательно найдет значение. И это произойдет автоматически, подсознательно.