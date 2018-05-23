Астрофизик описал будущее Солнечной системы после смерти человечества

В ближайшие 4 млрд лет Млечный Путь должен поглотить свои галактики-спутники Большое и Малое Магеллановы Облака

Если после вымирания человечества спустя «десятки миллиардов лет» на месте современной Солнечной системы возникнет новая разумная жизнь, она увидит совершенно новый мир.

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Об этом сообщает в Forbes астрофизик Этан Сигель. По мнению ученого, в будущей Вселенной будет меньше газа и пыли, но больше старых звезд (располагающихся ниже главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рассела). В мире будет гораздо меньше заметно областей активного звездообразования, а в пределах Галактики (на тот момент - объединенной системы Млечного Пути и Туманности Андромеды) звезды будут расположены в основном в пределах большого эллиптического гало, а не диска.

Астрофизик полагает, что, поскольку через «десятки миллиардов лет» следов реликтового излучения практически не останется, разумная жизнь того времени может сделать иные выводы о ходе эволюции Вселенной, в частности, Большом взрыве. «В далеком будущем цивилизации нужно будет смотреть в сотни или даже тысячи раз дальше, чтобы рассмотреть даже самые близкие объекты за пределами нашей галактики», - пишет Сигель.

В ближайшие 4 млрд лет Млечный Путь должен поглотить свои галактики-спутники Большое и Малое Магеллановы Облака. А через 5 млрд лет, когда все небольшие объекты будут поглощены, должно начаться слияние Млечного Пути и Туманности Андромеды.

Менее чем через 8 млрд лет Солнце покинет главную последовательность, увеличившись в размерах до 300 раз. К этому времени Земля будет поглощена светилом или превратится в сухую каменистую планету без атмосферы. Фаза красного гиганта завершится сбросом внешних слоев Солнца и образованием планетарной туманности, в центре которой будет располагаться белый карлик размером с современную Землю. Такие объекты фактически являются конечной стадией эволюции звезд солнечных масс, слишком легких, чтобы превратиться в черные дыры. В стабильном состоянии белый карлик способен находиться десятки миллиардов лет, отмечает ученый