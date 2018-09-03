Как в Бразилии спасали бесценные артефакты из главного музея страны во время ужасного пожара (фоторепортаж, видео)

В музее хранились более 20 миллионов экспонатов, среди которых ценные артефакты из разных стран, однако что из этого уцелело, до сих пор неизвестно.

В Рио-де-Жанейро в ночь на 3 сентября полностью сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны.

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Всего в здании хранились более 20 миллионов экспонатов, среди которых ценные артефакты из разных стран, кости динозавров и метеориты. Что из этого уцелело, до сих пор неизвестно. Но на фото видно, что часть экспонатов все же удалось спасти благодаря усилиям сотрудников музея и спасателей.

Впрочем, президент страны Мишель Темер уже констатировал, что в результате пожара "двести лет работы, исследований и знаний были утрачены".

Отметим, пожар в здании Национального музея Бразилии возник вечером 2 августа 2018 года и быстро охватил все этажи. Из-за чего он начался, пока не установили. Однако известно, что сотрудники музея не раз жаловались, что здание находится в полуразрушенном состоянии, еще и финансирование урезают.

В то же время пожарные, прибывшие на место пожара констатировали, что пожар не удалось быстро ликвидировать из-за того, что ближайшие к зданию два гидранта просто не работали, поэтому воду пришлось доставлять с ближайшего озера.

Национальный музей Бразилии был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI в здании бывшей королевской резиденции.